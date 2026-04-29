Unionistas presenta su organigrama de cantera para la próxima temporada

Todavía no ha acabado la temporada de fútbol base, pero Unionistas de Salamanca ya ha oficializado su organigrama deportivo para la cantera de la próxima campaña. Juan García continuará como director de cantera una temporada más, mientras que Iván Marcos y Pablo Sánchez se encargarán del Scouting y Miguel Ángel Sánchez será el encargado de los torneos y de los horarios del día a día de la cantera.

La coordinación y metodología de fútbol 11 correrá al cargo de Mario Briones y Jesús de Castro y el recién llegado Sebas González trabajará como coordinador de fútbol 7. Además, Rubén Cortés será el encargado de llevar Chupetines y la parcela de Identidad y Familias.

Por último, Víctor Vicente será el encargado de la preparación física, Luis Perdigón estará al frente del área de fisioterapia y Alejandro Martín llevará el área de porteros.