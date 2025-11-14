Unionistas, a por su primer triunfo a domicilio en División de Honor
Los blanquinegros abren la jornada con su visita a Las Rozas. El choque dará inicio el sábado a las 13:30 horas
Unionistas abre la novena jornada en el grupo quinto de la División de Honor. Los blanquinegros llevan siete puntos y todos los han conseguido como local.
Este sábado, a las 13:30 horas, el equipo salmantino buscará sus primeros puntos a domicilio con la visita a Las Rozas. En pretemporada, los de Raúl Fuentes cayeron por 3-2 en suelo madrileño.
Las Rozas marcha en noveno lugar con 10 puntos, mientras que Unionistas está en puestos de descenso con tres puntos menos en su casillero. El entrenador de Unionistas, Raúl Fuentes, recupera a Pau Palacios tras cumplir su partido de sanción.
También te puede interesar
Lo último