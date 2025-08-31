Unionistas, en puestos de descenso a Segunda RFEF

La primera jornada de Primera RFEF deja a Unionistas en puestos de descenso. Los charros cayeron por 0-1 en el Reina Sofía ante Osasuna Promesas con un gol de Dani González en el minuto 93.

Esto derivó en unas duras palabras de Oriol Riera en sala de prensa. “Vamos muy justos. Lo dije y lo llevo diciendo… si no hacemos lo que tenemos que hacer, no te da. A parte de la intensidad, que es espectacular, tenemos que hacer cosas que durante la semana hacemos. Vamos justos de jugadores arriba. Hoy se han estrenado jugadores en la categoría, otros llevan pocos partidos, otros que descendieron… vamos justos arriba”, expresó el entrenador de Unionistas.

La jornada todavía no se ha cerrado, aunque los charros estarán sí o sí en puestos de descenso a Segunda RFEF. En juego se encuentran el Guadalajara – Tenerife y el Ourense CF – Bilbao Athletic y, a partir de las 21:30 horas, se jugará el Real Avilés – Ponferradina.