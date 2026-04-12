Unionistas, a dos puntos del playoff a Segunda y la ilusión por las nubes

El cabezazo de Carlos de la Nava ante el Guadalajara significó la victoria de Unionistas en el estadio Reina Sofía. Los blanquinegros enlazan tres triunfos consecutivos y están a solo dos puntos de los puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

“Nos quedan seis jornadas y tenemos un partido por delante ante el Avilés. Nunca nos hemos puesto límites, pero sí conciencia de la situación en la que estábamos. Nunca hemos privado al jugador de ilusionarse ni a la afición. Nosotros ya no tenemos que ponernos límites”, expresaba Mario Simón al término del duelo.

Ahora, Unionistas preparará el choque del próximo sábado ante el Real Avilés. Los charros saltarán al verde con opción de dormir en puestos de playoff si logran la victoria en suelo asturiano.