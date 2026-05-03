Unionistas, a dos puntos de la zona de Copa del Rey

La derrota de Unionistas es Valdebebas deja al equipo de Mario Simón muy lejos ya de los puestos de playoff (cinco puntos con tres jornadas por delante). Sin embargo, la opción de la Copa del Rey sigue estando vigente para los blanquinegros.

El equipo charro es octavo, con 49 puntos, y tiene dos de desventaja respecto a la Ponferradina y el Barakaldo. Esta temporada, el séptimo del grupo 1 de Primera RFEF tendrá premio copero debido a que los filiales del Celta y el Real Madrid están en los primeros puestos de la clasificación.

Unionistas volverá al verde el sábado. A partir de las 18:30 horas, el equipo charro se verá las caras en el estadio Reina Sofía con el ascendido Tenerife. Tres puntos vitales para luchar por la Copa del Rey.