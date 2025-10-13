Unionistas, a dos puntos de la zona de salvación en Primera RFEF

La victoria de Unionistas ante el Mérida en el estadio Reina Sofía hace que los charros dejen atrás el farolillo rojo, suban dos puestos en la tabla y se pongan a solo dos puntos de la zona de salvación.

El equipo dirigido por Mario Simón se impuso al conjunto emeritense con goles de Abde y Hugo de Bustos en la segunda mitad y dio una alegría a su fiel afición. Ahora, Unionistas mira a los equipos que tienen ocho puntos en la tabla de clasificación (Talavera, Lugo y Arenas Club).

La próxima jornada, Unionistas visitará uno de los campos históricos del fútbol español. El sábado, el equipo blanquinegro se verá las caras con el Tenerife, que ha firmado un inicio con 19 de de los 21 puntos posibles. Allí se encontrarán con viejos conocidos del equipo charro, como Cris Montes o el goleador Jesús de Miguel.