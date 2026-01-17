Unionistas se queda sin su 9 titular

Gastón Valles celebra el 1-0 ante el Cacereño | FOTO MATEO GJ

Poco más de tres meses ha durado Gastón Valles en Unionistas. El delantero uruguayo llegó con la temporada empezada y, gracias a una cláusula de menos de 15.000 euros, sale ahora del club charro.

Gastón Valles ha marcado cuatro goles en este espacio de tiempo en Unionistas y, según adelanta el periodista Ángel García Cazurreando, firmará por el Tenerife.

Con esta situación, Unionistas se queda con Pere Marco como único punta para el choque ante el Lugo, puesto que tanto entrenador como director deportivo han dejado claro que Pachón saldrá en el mercado invernal.