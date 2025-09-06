Unionistas quiere borrón y cuenta nueva ante el Arenteiro

El inicio de Primera RFEF para Unionistas no pudo ser peor: derrota en casa ante Osasuna Promesas en el minuto 93 y Oriol Riera echando humo en rueda de prensa. El técnico, consciente de su error, quiso mandar un mensaje de unidad en la rueda de prensa previa de la jornada 2

Unionistas visitará este domingo, a las 18:15 horas, el campo de Espiñedo. Allí le espera el Arenteiro, que también tiene el casillero a cero tras perder ante el recién ascendido Arenas de Getxo.

“Es un equipo que intenta proponer y durante este partido intentó proponer más. Tiene buenos jugadores para correr. Con las últimas altas, vamos a ver quién salta y si son partícipes del partido. Es un equipo que quiere quitar el balón y ser protagonista”, explica Oriol Riera sobre el rival.

El propio entrenador unionista desmentía que su dibujo táctico fuese con cinco defensas: “Muchas veces nos obcecamos en qué sistemas utilizamos. Busco las debilidades del rival y atacarlas. Yo no juego con línea de cinco, pero no me gusta definirme con un sistema. Los jugadores están entendiendo mejor la variedad en ataque”.

Para ello, podrá dar verticalidad a su equipo con el recién llegado Damar, último fichaje de Unionistas. O también puede apostar por Iván Moreno, que se quedó sin minutos ante Osasuna Promesas. “Estoy dolido por no jugar porque creía que podía ayudar al equipo”, se lamenta el extremo, que tiene muchas ganas de poder demostrar en el verde.

Los blanquinegros quieren sumar sus primeros puntos de la campaña, romper rápido la barrera de ganar a domicilio y, principalmente, no dejarse acumular los deberes de inicio de temporada.