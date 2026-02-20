Unionistas recibe al peor visitante de su grupo de Primera RFEF

Uno de los fundadores del fútbol español visita este sábado el Reina Sofía. A partir de las 18:30 horas, Unionistas se verá las caras con el Arenas Club en Salamanca. Los de Mario Simón llegan con tres puntos de ventaja sobre el equipo vasco.

Los charros, que llegan tras ganar dos partidos seguidos, quieren dejar de mirar atrás y comenzar a mirar hacia arriba. Con 33 puntos, Unionistas busca descontar la cuenta para la salvación matemática.

Raúl Prada, que lleva renqueante varios meses por un dolor en la espalda, se apunta al choque. “Soy uno más y estoy disponible. Hasta después de Navidades yo no estoy plenamente para jugar, aunque estoy en Barakaldo y sufrí neumonía durante dos semanas. Después, ya estoy al 100%”, asegura el lateral izquierdo.

El Arenas Club llega a Salamanca siendo el peor visitante de la categoría con solo dos victorias, un empate y nueve derrotas lejos de su estadio. Los de Jon Erice están a tres puntos de Unionistas y quieren vencer en el Reina Sofía para tomar aire respecto a la zona de abajo.