Unionistas, a recuperar terreno perdido en Barakaldo
Los charros acabaron el año con dos puntos de doce posibles
Unionistas de Salamanca quiere tres puntos para arrancar el 2026 de la mejor forma posible. Los charros viajan en el día a Barakaldo para enfrentarse al conjunto local en Lasesarre (sábado a las 18:45 horas).
El técnico Mario Simón no podrá contar con Álvaro Gómez por sanción y Hugo de Bustos ha trabajado al margen durante toda la semana. Por lo tanto, Abde y Aarón Piñán ocuparán las bandas del ataque charro salvo sorpresa mayúscula.
Enfrente estará el Barakaldo, uno de los equipos con más físico de la competición y que tiende a defender hacia adelante. “Lo has definido bien, es un equipo físico y presionante que va hacia adelante, que corrige esfuerzos y por competitividad. Por dentro tiene jugadores con mucha calidad como Sabin, que puede marcar la diferencia, y también con la velocidad en banda”, explica Mario Simón.
Los dos equipos llegan al envite igualados a puntos, aunque Unionistas marcha por delante por mejor diferencia general de tantos.
