Unionistas, a recuperar terreno perdido en Barakaldo

Unionistas de Salamanca quiere tres puntos para arrancar el 2026 de la mejor forma posible. Los charros viajan en el día a Barakaldo para enfrentarse al conjunto local en Lasesarre (sábado a las 18:45 horas).

El técnico Mario Simón no podrá contar con Álvaro Gómez por sanción y Hugo de Bustos ha trabajado al margen durante toda la semana. Por lo tanto, Abde y Aarón Piñán ocuparán las bandas del ataque charro salvo sorpresa mayúscula.

Enfrente estará el Barakaldo, uno de los equipos con más físico de la competición y que tiende a defender hacia adelante. “Lo has definido bien, es un equipo físico y presionante que va hacia adelante, que corrige esfuerzos y por competitividad. Por dentro tiene jugadores con mucha calidad como Sabin, que puede marcar la diferencia, y también con la velocidad en banda”, explica Mario Simón.

Los dos equipos llegan al envite igualados a puntos, aunque Unionistas marcha por delante por mejor diferencia general de tantos.