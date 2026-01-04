Unionistas se refuerza con el central ruso Vadik Murria

Antonio Paz ha movido ficha en el mercado de invierno para reforzar a Unionistas. El club charro ha anunciado la contratación del defensa ruso Vadik Murria.

El zaguero, de 24 años, llega procedente del Otelul Galati de la Primera División rumana y cuenta con experiencia en Primera RFEF, ya que estuvo en las filas del Intercity y del Tarazona. La pasada campaña, en el cuadro aragonés, disputó más de tres mil minutos en el centro de la defensa.

Con este movimiento, el club abre la puerta de par en par a la salida de Álvaro Santiago, al que ya dejó fuera Mario Simón por decisión técnica en la última convocatoria.