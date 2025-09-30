Unionistas refuerza su cuerpo técnico con la incorporación del preparador físico Roberto Cantarero

Unionistas de Salamanca continúa dando pasos firmes en la construcción de un equipo competitivo dentro y fuera del campo. El club ha anunciado la incorporación de Roberto Cantarero García como nuevo preparador físico, una figura clave para optimizar el rendimiento de la plantilla en una temporada exigente.

Cantarero, de 34 años, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha y cuenta con un máster universitario en preparación física en fútbol, impartido conjuntamente por la misma institución y la Real Federación Española de Fútbol. Además, es técnico en actividades físicas y deportivas, lo que refuerza su perfil especializado.

Su trayectoria profesional está avalada por más de una década de experiencia en distintos clubes del panorama nacional. Desde 2013 ha trabajado en entidades de prestigio como el Rayo Vallecano, el CD Leganés, el Zamora CF, la Fundación Albacete y el Rayo Alcobendas. Esa experiencia en diferentes contextos competitivos le otorga una visión amplia sobre la preparación física y la gestión del rendimiento de los futbolistas.

Con su llegada, Unionistas suma un activo importante a su cuerpo técnico. El club confía en que el trabajo de Cantarero contribuya a elevar el nivel físico del equipo, clave para afrontar con garantías los retos de la presente campaña. La apuesta por un profesional de su perfil refleja la ambición de la entidad por seguir creciendo y consolidarse en el fútbol nacional.