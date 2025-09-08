Unionistas se refuerza con Pedro López, procedente del Betis, para su debut en División de Honor

El Juvenil A de Unionistas ha cerrado un fichaje de gran proyección para su histórico debut en la División de Honor. El club blanquinegro ha incorporado a Pedro López, un joven talento que llega procedente de la cantera del Real Betis Balompié.

La llegada de López, un jugador con gran futuro, refuerza la plantilla dirigida por Raúl Fuentes de cara a una temporada ilusionante en la máxima categoría juvenil.

El nuevo jugador de Unionistas podría debutar este mismo domingo a las 12:00 horas, cuando el equipo se enfrente al Getafe en la Ciudad Deportiva del club madrileño en lo que será su primer partido en la competición.