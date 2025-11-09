Unionistas regresa a los puestos de descenso en Primera RFEF

Unionistas lleva cinco partidos sin perder, pero el equipo de Mario Simón regresa a los puestos de descenso. El empate ante el Lugo en los minutos finales hace que los blanquineros sumen doce puntos, pero la diferencia de goles beneficia al Zamora y al Talavera (los otros dos equipos con doce puntos).

Precisamente el Talavera será el próximo rival del conjunto charro. El próximo domingo, a las 18:30 horas, los de Mario Simón visitarán El Prado en un duelo clave entre dos rivales directos en la zona clasificatoria. El Talavera llegará tras perder por 4-3 ante el Celta Fortuna y desperdiciar una renta de tres tantos.

La decimoprimera jornada de Primera RFEF se cerrará este miércoles. El Zamora, que estrenará entrenador, recibe al Ourense de Dani Llácer, recientemente ganador de la Copa RFEF.