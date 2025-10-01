Unionistas intentó el regreso de Yeray García como preparador físico: el club recibió el ‘no’ y firmó a Roberto Cantarero

No ha sido fácil la búsqueda del nuevo preparador físico en Unionistas. El club charro intentó de urgencia el regreso de Yeray García a la estructura del club, pero el de Vitigudino rechazó la propuesta al formar parte del cuerpo técnico de Perfumerías Avenida.

De hecho, el propio preparador físico se puso en contacto con la directiva de Perfumerías Avenida para explicarles la llamada del propio Unionistas. Yeray García dio la palabra a Perfumerías Avenida tras su marcha de Unionistas y se muestra firme en la decisión para continuar, al menos, hasta final de campaña en el equipo azulón.

Fue finalmente Mario Simón el que puso encima de la mesa el nombre de Roberto Cantarero, al que conoce de la Fundación Albacete, para fortalecer la estructura de su cuerpo técnico. No es la primera pieza que viene de la mano del entrenador, algo que ya ha sucedido con sus asistentes Borja Gómez y Ángel David Fernández-Hijicos.