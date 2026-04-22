Unionistas renueva dos años más a Antonio Paz como director deportivo

El acuerdo entre Unionistas y Antonio Paz lleva cerrado ya varias semanas. El pasado 26 de marzo, SALAMANCA24HORAS.COM ya adelantó que las dos partes estaban a falta de la firma. Solo era un mero formalismo puesto que todo estaba acordado por ambas partes. En la tarde de este miércoles, Unionistas ya confirmó la continuidad de Antonio Paz como director deportivo.

Y la nueva directiva, encabezada por Miguel Ampuero, ha dejado claro que no puede ser un proyecto de un año. El director deportivo, natural de Babilafuente, ha firmado un contrato de dos años. “Queremos dar estabilidad y dar un plan de trabajo”, expresaba el propio presidente de Unionistas.

En la actualidad, Antonio Paz ya prepara la próxima temporada para Unionistas y, como prueba de ello, ha ofrecido la renovación a Olmedo y Juanje en las últimas horas.