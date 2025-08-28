Unionistas renueva dos años más a Hugo de Bustos

Hugo de Bustos ha sido el primer canterano en tener plaza fija en Unionistas. El extremo izquierdo llevará el 18 a la espalda la próxima temporada y ha firmado por dos años más con Unionistas.

El pasado martes, SALAMANCA24HORAS.COM ya desvelaba que Hugo de Bustos había convencido a Oriol Riera y que pasaba el examen de la pretemporada. Ahora, buscará tener minutos y asentarse en el esquema del entrenador catalán.

Durante la pretemporada, Hugo de Bustos ha sido uno de los jugadores más destacados y ha dado dos pases de gol ante la UD Santa Marta y el CD Guijuelo.