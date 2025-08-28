Unionistas renueva dos años más a Hugo de Bustos
El canterano llevará el ‘18’ en la espalda con el primer equipo
Hugo de Bustos ha sido el primer canterano en tener plaza fija en Unionistas. El extremo izquierdo llevará el 18 a la espalda la próxima temporada y ha firmado por dos años más con Unionistas.
El pasado martes, SALAMANCA24HORAS.COM ya desvelaba que Hugo de Bustos había convencido a Oriol Riera y que pasaba el examen de la pretemporada. Ahora, buscará tener minutos y asentarse en el esquema del entrenador catalán.
Durante la pretemporada, Hugo de Bustos ha sido uno de los jugadores más destacados y ha dado dos pases de gol ante la UD Santa Marta y el CD Guijuelo.
