Unionistas, a romper la maldición como local ante el Racing Ferrol

Curioso el dato de Unionistas ante el Racing Ferrol. Como local, el equipo charro es incapaz de ganar al gallego; como visitante es un martillo pilón en A Malata (a excepción de esta temporada).

Este sábado, los charros necesitan la victoria en el estadio Reina Sofía ante el Racing Ferrol. Curiosamente, los dos equipos siempre se han visto las caras en Salamanca en el tramo final de la campaña.

La primera vez que ambos conjuntos se midieron en el Reina Sofía fue en la temporada 2020-21. Fue un duelo clave, en la lucha por estar en la categoría PRO (la Primera RFEF) y acabó con empate a uno. Íñigo Muñoz adelantó a Unionistas en el minuto 37 y David Rodríguez empató a la hora de encuentro. El empate hizo que Unionistas avanzase a la segunda ronda y el Racing Ferrol tuvo que acudir por el camino largo a la Primera RFEF.

En la campaña 2021-22, en la jornada 35, un tanto de Manzanera en el minuto 67 dio la victoria al equipo gallego; mientras que en la temporada 2022-23, también en la jornada 35, el choque acabó 1-1 con autogoles. Un mal pase atrás de Fran González no pudo controlarlo Salva de la Cruz y significó un mazazo para los charros, que empataron después en un centro lateral que peleó Losada y acabó marcándose un central gallego en propia puerta.