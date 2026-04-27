Unionistas de Salamanca recibe a la Policía Nacional para hablar de amaños y apuestas ilegales

Formación en el vestuario de Unionistas sobre apuestas y amaños en el fútbol

El primer equipo de Unionistas de Salamanca ha hecho un alto en su actividad habitual en los anexos del Reina Sofía para participar en una jornada crucial para la salud del fútbol español. La plantilla y el cuerpo técnico al completo han recibido a los responsables de integridad de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol (RFCyLF) y a especialistas de la Policía Nacional para profundizar en la prevención de la manipulación de partidos y las apuestas ilegales.

Bajo el lema "Haz lo correcto", la sesión ha servido para concienciar a los futbolistas de que la pureza de la competición y su propia reputación profesional dependen de tres pilares básicos: reconocer, rechazar y denunciar.

La responsable de Estrategia de la RFCyLF, Arianna Carralero, junto a Óscar Pérez, inspector jefe del Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas Deportivas (CENPIDA), han dialogado directamente con los jugadores de Unionistas. A través de ejemplos reales, se han analizado las tácticas que utilizan las redes de crimen organizado para intentar infiltrarse en los vestuarios de categorías como la Primera RFEF.

Los jugadores han mostrado una actitud proactiva, interviniendo en el debate y resolviendo dudas sobre situaciones cotidianas que podrían esconder intentos de fraude deportivo.

Un aviso serio: prohibición total de apuestas

Durante el encuentro, se ha recordado la estricta normativa que rige la vida de un futbolista profesional y que no permite margen de error:

Sin excepciones: El Código Ético de la FIFA prohíbe a cualquier federado apostar en cualquier partido de fútbol del mundo.

Consecuencias extremas: Participar en la alteración de un resultado puede acarrear la inhabilitación indefinida, mientras que las apuestas en la propia competición pueden suponer hasta 3 años de suspensión y penas de cárcel.

Por último, como herramienta práctica, se ha facilitado a los integrantes de Unionistas un código QR confidencial. Este canal de denuncia permite a los jugadores informar de manera segura y veraz sobre cualquier contacto sospechoso o tentativa de amaño, garantizando su protección en todo momento.