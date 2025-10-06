Unionistas de Salamanca recibirá 80.000 euros de la RFEF

Unionistas de Salamanca será uno de los equipos beneficiarios de las ayudas de la Real Federación Española de Fútbol que ha destinado dentro del Programa Futuro - Primera Federación.

80.000 euros que recibirá como incentivo a la laboralidad y como incentivo económico adicional. De este modo, en el caso de la primera, serán 60.000 euros como ayuda fija para poder garantizar, así, los contratos profesionales y las condiciones mínimas de los jugadores. En el caso del segundo apartado, serán 20.000 euros como parte variable que está condicionada al cumplimiento de los requisitos financieros y normativos.

Esta ayuda servirá para mejorar la empleabilidad de los futbolistas profesionales en la propia categoría, así como para ayudar a los diferentes clubes a que logren cumplir los requisitos normativos. Del mismo modo, servirá par garantizar los derechos laborales y la estabilidad económica en todos los clubes de la Primera RFEF.

Asimismo, el conjunto de la ayuda asciende hasta los casi 4 millones de euros, mientras los conjuntos españoles no tengan equipos en categorías profesionales, no generar pérdidas compensatorias o no tener sanciones del Órgano de Supervisión Económica.

Para aquellos equipos que participen en la Copa del Rey, donde no está Unionistas, tendrán un incentivo de 32.500 euros si juegan la primera fase, 42.500 euros si juegan de visitante y un extra de 32.500 euros en el caso de que pasen cada eliminatoria.