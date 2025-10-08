Unionistas sanciona a varios futbolistas que se saltaron el régimen interno tras perder ante el Celta Fortuna

Unionistas lleva tres puntos de dieciocho posibles y es el farolillo rojo de Primera RFEF. Sin embargo, algunos de sus jugadores se saltaron el régimen interno el pasado sábado tras perder ante el Celta Fortuna e incumplieron el horario marcado.

Eso ha conllevado a una sanción interna, tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, que consistirá en una multa económica, además del tirón de orejas del club a nivel público y privado.

Durante la mañana de este miércoles, la situación en el vestuario se ha tratado cara a cara entre miembros del club y los propios futbolistas para hacerles ver la gravedad de lo sucedido y tratar de impedir que vuelva a pasar.