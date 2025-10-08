Unionistas sanciona a varios futbolistas que se saltaron el régimen interno tras perder ante el Celta Fortuna
Los jugadores tendrán que abonar una sanción económica al club por este motivo
Unionistas lleva tres puntos de dieciocho posibles y es el farolillo rojo de Primera RFEF. Sin embargo, algunos de sus jugadores se saltaron el régimen interno el pasado sábado tras perder ante el Celta Fortuna e incumplieron el horario marcado.
Eso ha conllevado a una sanción interna, tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, que consistirá en una multa económica, además del tirón de orejas del club a nivel público y privado.
Durante la mañana de este miércoles, la situación en el vestuario se ha tratado cara a cara entre miembros del club y los propios futbolistas para hacerles ver la gravedad de lo sucedido y tratar de impedir que vuelva a pasar.
