Unionistas sigue una jornada más en descenso a Segunda RFEF

La quinta jornada de Primera RFEF deja a Unionistas en zona de descenso. Los blanquinegros perdieron por 2-1 ante el Arenas Club y han sumado tres de los primeros quince puntos en juego en la categoría.

El equipo de Mario Simón marcha décimo séptimo en la tabla y por debajo están el Real Madrid Castilla, Mérida y Ourense CF. La zona de salvación está a un punto y la marca la Ponferradina.

La próxima jornada, Unionistas recibirá en casa al filial del Celta. Los gallegos son segundos en la clasificación y han logrado diez puntos en los cinco primeros partidos disputados.