Unionistas sigue sin puntuar a domicilio en División de Honor
Los blanquinegros cayeron por 3-0 en casa del Leganés con una muy mala media hora final
dfsdfasdf
Los charros saltaron de inicio con Diego Montero, Edu López, Manu Montes, Eloy, Ferreiro, Rodrigo, Mateo González, Adrián Jorge, Pedro López, Nico Rincón y Mansilla. La primera mitad fue muy competida por ambos conjuntos y sin pegada por ninguna parte, se llegó con empate a cero en el marcador.
A la hora de partido, Raúl Fuentes movió el banquillo con la entrada de Óscar Lorenzo y Pau Palacios en ataque. Pero pasó todo lo contrario a lo que él buscaba. El Leganés fue el que hizo el 1-0 y ahí se desvaneció Unionistas. Los pepineros hacía dos goles más para matar el partido con el 3-0 final y, en el tiempo de descuento, Pau Palacios era expulsado.
También te puede interesar
Lo último