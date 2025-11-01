Unionistas sigue sin puntuar a domicilio en División de Honor

dfsdfasdf

Los charros saltaron de inicio con Diego Montero, Edu López, Manu Montes, Eloy, Ferreiro, Rodrigo, Mateo González, Adrián Jorge, Pedro López, Nico Rincón y Mansilla. La primera mitad fue muy competida por ambos conjuntos y sin pegada por ninguna parte, se llegó con empate a cero en el marcador.

A la hora de partido, Raúl Fuentes movió el banquillo con la entrada de Óscar Lorenzo y Pau Palacios en ataque. Pero pasó todo lo contrario a lo que él buscaba. El Leganés fue el que hizo el 1-0 y ahí se desvaneció Unionistas. Los pepineros hacía dos goles más para matar el partido con el 3-0 final y, en el tiempo de descuento, Pau Palacios era expulsado.