Unionistas solicita al Ayuntamiento que el anexo al Reina Sofía pase a llamarse campo municipal María Caamaño Múñez

Una de las pasiones de María Caamaño Múñez era el fútbol. La Princesa Futbolera Guerrera ha dado una lección a todo el mundo sobre cómo afrontar las adversidades y su recuerdo perdurará para siempre en nuestra ciudad.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, Unionistas de Salamanca ha trasladado una propuesta al Ayuntamiento de Salamanca para que el campo anexo al Reina Sofía sea bautizado como campo municipal María Caamaño Múñez.

El presidente de la entidad blanquinegra, Miguel Ampuero, habló personalmente con la concejala de Deportes, Almudena Parres, para formalizar la propuesta. Sin embargo, habrá que esperar para que todas las partes puedan formalizar el acuerdo y María Caamaño Múñez tenga un campo a su nombre en nuestra ciudad.