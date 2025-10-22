Unionistas solicita al Ayuntamiento una mejora en la potencia eléctrica en las instalaciones del Reina Sofía

Unionistas le ha realizado una nueva petición al Ayuntamiento de Salamanca para el estadio Reina Sofía. Según puede saber SALAMANCA24HORAS.COM, el club blanquinegro ha solicitado mayor potencia eléctrica en las instalaciones del campo de fútbol.

Una vez que se han instalado los palcos en la grada antigua, Unionistas ha evidenciado la necesidad de una nueva línea eléctrica en el Reina Sofía. La anterior se utiliza para las televisiones y apenas queda potencia para el resto del campo.

Los palcos y los bares se verán beneficiados de forma directa para estar el 100% de su actividad. “También habría un ahorro en los generadores de las pantallas LED, que le cuestan al club unos mil euros al mes”, explican desde Unionistas.