Unionistas solicita el estadio Reina Sofía para medirse al Real Madrid en División de Honor
El choque se disputará el primer fin de semana de febrero, pero el club blanquinegro ya ha mandado la petición al Ayuntamiento de Salamanca
Este domingo se disputará el encuentro entre Unionistas y el Atlético de Madrid de División de Honor en el estadio Reina Sofía. El choque tendrá lugar a partir de las 12 horas.
El club blanquinegro ya ha movido ficha para jugar otro partido con el Juvenil A en el estadio Reina Sofía. El primer fin de semana de febrero, Unionistas recibirá al Real Madrid en Salamanca.
Y el club ya ha solicitado al Ayuntamiento de Salamanca la petición para jugar en el estadio para aumentar la seguridad y debido a la previsión del aumento de afluencia respecto a otros partidos en el anexo al Reina Sofía.
