Unionistas solicita el estadio Reina Sofía para medirse al Real Madrid en División de Honor

Este domingo se disputará el encuentro entre Unionistas y el Atlético de Madrid de División de Honor en el estadio Reina Sofía. El choque tendrá lugar a partir de las 12 horas.

El club blanquinegro ya ha movido ficha para jugar otro partido con el Juvenil A en el estadio Reina Sofía. El primer fin de semana de febrero, Unionistas recibirá al Real Madrid en Salamanca.

Y el club ya ha solicitado al Ayuntamiento de Salamanca la petición para jugar en el estadio para aumentar la seguridad y debido a la previsión del aumento de afluencia respecto a otros partidos en el anexo al Reina Sofía.