Unionistas suma una semana más fuera del descenso

Unionistas sigue una jornada más fuera de la zona de descenso en Primera RFEF, pero ya se ha quedado sin red. Los charros son decimoquintos con 20 puntos, uno más que el Arenteiro, dos más que Osasuna Promesas, tres más que Ponferradina y Guadalajara y cinco más que el Cacereño.

Los de Mario Simón están en una mala racha con dos puntos de los últimos quince en juego y tendrán que levantarse del 5-0 encajado en Lasesarre el pasado sábado.

La última jornada de la primera vuelta terminará con el choque en el Reina Sofía entre Unionistas y el Zamora. El duelo se disputará el domingo a las 17 horas en Salamanca.