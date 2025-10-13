Unionistas tantea a Álvaro Barbosa

Álvaro Barbosa celebra un gol con el Fuenlabrada

Unionistas está en el mercado. El club blanquinegro busca un lateral izquierdo por la posible sanción FIFA a Palmero.

Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, el director deportivo Antonio Paz ha tanteado la situación de Álvaro Barbosa, aunque no es su único opción para el puesto.

El madrileño, de 32 años, jugó las tres últimas temporadas en el Fuenlabrada y actualmente se encontraba sin equipo. El año pasado jugó casi dos mil minutos en el conjunto madrileño.