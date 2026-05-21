Unionistas toca a la puerta de Edu Llorente

El primer nombre vinculado con Unionistas para la temporada 2026-27 es Edu Llorente. El centrocampista madrileño, de 22 años, ha jugado más de 2.600 minutos con el Fuenlabrada en Segunda RFEF, aunque no pudo mantener la categoría y descendió con el conjunto madrileño a Tercera RFEF.

Tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, el director deportivo charro Antonio Paz ha mostrado interés por el jugador y trata de convencerle para que se una a Unionistas la próxima temporada.

Nacido en 2004, Edu Llorente se formó en las categorías inferiores del Getafe, posteriormente jugó en el Alcorcón B y llegó al primer equipo y también tuvo un breve paso por el San Sebastián de los Reyes en Segunda RFEF. Esta campaña fue un fijo en el Fuenlabrada, con 31 titularidades y más de 2.600 minutos.