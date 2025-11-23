Unionistas, a tres puntos del playoff a Segunda División

El cambio de Unionistas desde la jornada 6 hasta la jornada 13 es tremendo. El equipo charro ha pasado de estar en los puestos rojos a encadenar siete partidos seguidos sin perder y ponerse a tres puntos de la zona de playoff a Segunda División.

Los de Mario Simón abrieron la jornada con un partido espléndido ante el Real Madrid Castilla en el Reina Sofía. Una fiesta unionista en el campo y en la grada que acabó con 3-0, gracias a los goles de Gastón Valles, Olmedo (de penalti) y Álvaro Gómez.

Ahora, los charros tendrán que viajar a casa del Ourense de Dani Llácer. El choque se disputará el sábado a las 16:15 horas en O Couto y los tres puntos son de gran valor para las dos escuadras.