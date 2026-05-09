Unionistas tumba al campeón Tenerife y sueña con la Copa

Unionistas sumó tres puntos muy importantes para seguir en la pelea por la Copa del Rey. Los charros ganaron por 2-1 al ya ascendido Tenerife.

El plan de partido de Mario Simón estuvo formado con Marco Coronas en portería; Gorjón, Vadik, Farru y Mounir en la zaga; Juanje, Jota, Olmedo y Álvaro Gómez en la medular; y con De la Nava de enganche con un Aarón Piñán completamente liberado en ataque.

Los charros saltaron con fuerza en los primeros minutos. Y con premio. Un centro desde la izquierda de Mounir rozó a César, cambió la trayectoria y superó a De Vuyst. 1-0. Y el Reina Sofía en pie.

Tuvo el segundo Unionistas al cuarto de hora en un disparo de Álvaro Gómez que no atrapó De Vuyst y que Aarón Piñán no logró convertir en área pequeña.

El transcurso de los minutos dejó a un Tenerife con más presencia por dentro y apareciendo en campo charro. Marco Coronas tuvo que despejar un lanzamiento de Maikel Mesa desde la frontal.

Mario Simón cambió a sus extremos de banda. Y se equivocó. Olmedo realizó una conducción hacia atrás por la persecución de César, se obligó a meterse hacia dentro y el lateral visitante le robó el balón para llevarlo hacia el otro área y remachar ante Marco Coronas el 1-1. Y pudo ser peor antes del descanso si no salva Gorjón en la línea un taconazo de Sabina.

Tras el descanso, Mario Simón devolvió a sus bandas a su posición inicial. Y enmendó su error del tramo final de la primera mitad. Pasada la hora de partido, Álvaro Gómez recibe, conduce veinticinco metro y asiste a Olmedo, que golpea con pierna izquierda para poner el 2-1 en el tanteador.

Los blanquinegros pudieron matar el partido en el tramo final, pero a Chibozo le faltó colmillo. En el minuto 94, la sangre de los seguidores salmantinos se heló por un posible penalti sobre Chapela. El árbitro fue el FVS y desestimó la petición. El pitido final se festejó con rabia.