Unionistas visita al Zamora: 11 en el campo y 1.600 en la grada

El Ruta de la Plata alberga el duelo estrella de la jornada en Primera RFEF. A partir de las 16 horas del domingo, el Zamora y Unionistas buscarán los tres puntos claves en sus objetivos. Los viriatos quieren seguir en el playoff; los charros quieren cerrar prácticamente su salvación.

La fórmula de los salmantinos es clara: 11 en el campo y 1.600 en la grada. La afición charra teñirá de blanco y negro la preferencia del Ruta de la Plata para alentar a los de Mario Simón durante los noventa minutos.

“Es un equipo que se organiza muy bien y es difícil progresarle y hacerle peligro. Cuando eligen una defensa muy cerrada, es difícil llegarles a espacios que le hagan sufrir; y cuando deciden presionar, tienen piernas. En ataque son un equipo que cuando roban son muy verticales. Gorjón y Olmedo tienen una gran salida de pelota, Juanje y Jota dominan los tiempos de partidos y llegan con buen timing al área”, reconocía Óscar Cano.

El Zamora tiene claros sus patrones de juego, un equipo que amasa el balón y que mete una marcha más cuando recibe Kike Márquez en campo rival. El capitán Carlos Ramos es un seguro en el balón parado y en ataque cuenta con recursos diferentes como los ex unionistas Abde Damar, Mario Losada o Álvaro Romero.