Unionistas vuelve a interesarse por Luis Rivas

Antonio Paz ya se interesó en verano por Luis Rivas y lo vuelve a hacer en el mercado de invierno. Según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, Unionistas está atento a la situación del joven futbolista colombiano.

El atacante cuenta con experiencia en Primera RFEF en el Zamora, el Tarazona y el Antequera. En este último ha jugado poco más de 200 minutos y tiene muchas opciones de salir en el mercado de invierno.

En el club charro reconocen que la salida de Luis Rivas podría ir para largo y también saben que hay más equipos interesados, tal y como ha anunciado el periodista Ángel García 'Cazurreando' con el Arenteiro.