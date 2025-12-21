Unionistas tiene la zona de descenso dos puntos por debajo

Dos puntos por encima del descenso y como decimosegundo clasificado en Primera RFEF. Así se marcha Unionistas de vacaciones en este 2025. El equipo de Mario Simón perdió una nueva ocasión de alejarse de los puestos peligrosos de la tabla y empató a dos en el estadio Reina Sofía ante el colista Cacereño.

Los salmantinos llevan dos puntos en los últimos cuatro encuentros y han encajado diez goles en las últimas cuatro fechas de competición, uno de los aspectos a mejorar para la vuelta de vacaciones.

En la zona roja se encuentran el Talavera y Osasuna Promesas con 18 puntos, la Ponferradina y el Guadalajara con 17 y el colista Cacereño con 15.