La USAL acude a los Campeonatos de España Universitarios de Halterofilia

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla organizan los Campeonatos de España Universitarios 2026 con la disputa de la competición de halterofilia. La cita comienza el sábado 7 de marzo y allí estará la Universidad de Salamanca con un equipo formado por Marta García Rincón, Ayla Camila Castro Correa, Inés Reoyos Villamor e Irene Pérez Montilla.

Irene Pérez será la primera en participar a las nueve de la mañana y Marta García subirá a la tarima dos horas y media después. A las 19 horas llegará el turno de Inés Reoyos y Ayla Camila Castro.

A la par se disputará la Copa de España de halterofilia, en la que están citados los mejores levantadores del país. Marta García Rincón, integrante del Club Deportivo de la Universidad de Salamanca (CDUS), repetirá actuación a partir de las 15:00 horas.