Vadik Murria ya se entrena con Unionistas y contratiempo con la lesión de Jan Encuentra

Vadik Murria ya se entrena con Unionistas. El central ruso estuvo presente en la sesión del jueves y podría debutar este domingo. Los blanquinegros se verán las caras, a partir de las 16 horas, ante el Zamora en el estadio Reina Sofía.

La nota negativa de la sesión fue la baja de Jan Encuentra. El lateral entró al vestuario en muletas y su lesión le impedirá jugar en varias semanas. Tampoco estuvieron Hugo de Bustos ni Pachón en el verde.