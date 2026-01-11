Valencia Basket no da la más mínima opción a Perfumerías Avenida

Durísima derrota de Perfumerías Avenida. Las charras cayeron de forma muy holgada en la pista de Valencia Basket por 81-54 y no tuvieron nunca opciones en el partido.

El quinteto charro estuvo formado por Iyana, Vilaro, Meyers, Djaldi Tabdi y Cave. Los diez primeros minutos fueron los mejores de las charras y se cerraron con un triple de Iyana para poner el 21-16.

Entre la base asturiana y Cave fueron arañando puntos para mantener a las azulonas en el duelo, pero Valencia Basket se marchaba nueve arriba al descanso (37-28).

A partir de ahí, debacle perfumera. Valencia Basket asedió desde la línea de tres al equipo de Montañana y los tiempos muertos no dieron su rédito. El parcial del tercer parcial era de 22-10.

En el último cuarto, las taronjas alcanzaron una ventaja de treinta puntos (72-42). El bocinazo final dejó un marcador muy duro para las salmantinas y Valencia Basket ganaba por 81-54.