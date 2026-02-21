Un valiente BM Salamanca derrota al BM Zamora

El Balonmano Salamanca logró una gran victoria ante el BM Zamora en el pabellón Río Tormes. Con 27-26 y el tiempo cumplido, el equipo visitante tuvo un siete metros y ahí emergió la figura del meta local que desvió el lanzamiento y dio la victoria al equipo charro.

El duelo fue siempre muy igualado y con ventajas muy cortas entre ambos conjuntos. Pero los de Martín Rechimón están en su mejor momento de la temporada y las acciones decisivas ahora caen en su favor. El bocinazo final se festejó a lo alto en el pabellón salmantino.

Sergio Nicolás, con seis goles, fue el máximo anotador charro. Le siguieron con cinco dianas Álvaro Carretero y con cuatro tanto David García como Unai Sanz.