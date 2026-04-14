Vega Albares lidera el éxito del HyD Salamanca en Betanzos

El equipo HyD – Ciudad de Salamanca firmó un gran fin de semana en Galicia, destacando tanto a nivel individual como colectivo en varias competiciones.

En Betanzos, Vega Albares fue una de las grandes protagonistas al subirse al pódium tras imponerse en las Metas Volantes, demostrando su velocidad y combatividad. Junto a ella, Xiana Mardaraz (9ª), Irati Pablo Ibarzo y la propia Albares lograron meterse entre las 15 mejores de la etapa, con una actuación colectiva clave que permitió al equipo situarse como tercer mejor conjunto júnior.

En la categoría cadete, Luna Ávila y Vega García destacaron rodando en el grupo perseguidor y cruzando meta a menos de dos minutos de la ganadora, mostrando carácter competitivo.

Ya en el Gran Premio Cidade de Pontevedra, el equipo volvió a brillar con Paula Rincón, que logró una meritoria 9ª posición, mientras que Zayra Varea finalizó en el top-13. Estos resultados llevaron al equipo a ser cuarto mejor de la jornada.

En conjunto, el HyD – Ciudad de Salamanca cerró su paso por Galicia con sus mejores actuaciones de la temporada, rindiendo a gran nivel en pruebas destacadas como la Copa de España.