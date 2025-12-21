La Vellés disfruta con su San Silvestre

La localidad salmantina reunió a vecinos y visitantes en una jornada marcada por el deporte

La localidad salmantina de La Vellés organizó este domingo su San Silvestre, cita ya consolidada en el calendario local que ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en una jornada marcada por el frío, entorno al deporte, la convivencia y el ambiente festivo.

La prueba, de carácter popular y abierta a todas las edades, ha llenado las calles del municipio de corredores, familias y participantes disfrazados, reflejando el espíritu participativo y cercano que caracteriza a esta iniciativa.

Más allá de la competición, la San Silvestre ha sido una ocasión para compartir y despedir el año. Desde el Ayuntamiento de La Vellés valoran muy positivamente la participación y el desarrollo de la prueba, agradeciendo la implicación de voluntarios, colaboradores y participantes, que han hecho posible una jornada segura y animada. En la entrega de premios, ha participado el diputado provincial José Roque Madruga.

Con esta celebración, La Vellés cierra el año apostando por el deporte, los hábitos de vida saludables y las actividades que dinamizan la vida social del municipio.

