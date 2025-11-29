Vergonzosa jornada en el fútbol base: enfrentamientos y peleas en la grada e insultos a árbitros de 14 y 13 años

Lamentable y vergonzosa jornada de sábado en el fútbol base salmantino con varias peleas en las gradas, enfrentamientos e insultos a árbitros menores de edad. Una situación que está siendo recurrente en los diversos campos de nuestra provincia y que tiene que ser atajada de forma inmediata.

En la mañana, en el campo Ángel Huerta durante el partido de Primera Alevín entre el Helmántico y el Ribert, el hermano de un árbitro de tan solo 14 años pidió enfrentó a un padre que estaba insultando al joven colegiado. Eso derivó en empujones entre ambos y uno de los implicados acabó con un golpe contra un poste. La Policía Local acudió a las instalaciones para tomar nota de lo ocurrido.

Si al campo Ángel Huerta acudió la Policía Local, a El Zurguén tuvo que ir la Policía Nacional. El choque tendre el Ribert B y el Cristo Rey de la Segunda Alevín tuvo que ser suspendido a un minuto del final por un enfrentamiento entre los padres de ambos conjuntos.

Y, para cerrar la mañana, los padres del Calvarrasa de Abajo insultaron gravemente a un árbitro de 13 años al término de su partido de la Segunda Benjamín contra Unionistas.

Pero no ha quedado ahí la cosa. Esta tarde, en el derbi entre Unionistas B y el Navega de la Juvenil Regional, ha habido una pelea en la grada entre aficionados de ambos equipos y también se han involucrado jugadores de los dos conjuntos. El colegiado no ha podido discernir quién inició la pelea ni quién participó en ella, pero sí ha señalado la pelea entre ambas partes.

“La Directiva se va a reunir esta semana de urgencia y seguramente vamos a reunir a todos los árbitros, porque lo que ha pasado hoy no es ni medio normal. Son cuatro o cinco problemas muy graves”, según indican desde el Colegio de Árbitros de Salamanca.