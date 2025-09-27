Vicente Martín Calvo retoma un reto de hace 20 años
El deportista salmantino subió La Covatilla con mucha fuerza y en su silla de ruedas
Vicente Martín Calvo es uno de los deportistas más reconocidos en Salamanca. Presente en muchas pruebas atléticas, Vicente siempre luce su mejor sonrisa en línea de salida, durante la carrera y también en meta.
Este sábado volvió a realizar un reto veinte años después. Vicente Martín Calvo se plantó a pie de puerto en La Covatilla y comenzó a empujar sus ruedas para subir con su silla de ruedas el puerto de la localidad bejarana.
También te puede interesar
Lo último