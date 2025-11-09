Vicente Martín regresa siete años después a la Behobia San Sebastián

Vicente Martín es uno de los deportistas más queridos de nuestra provincia. Y este fin de semana volvió a participar en la Behobia San Sebastián tras siete años de ausencia.

El salmantino compitió en la prestigiosa carrera en la categoría de silla de ruedas y lo hizo con un segundo puesto. Vicente Martín completó el recorrido con un tiempo de 1:29:51.