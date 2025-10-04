Victoria del Albense FS y empate del Salamanca FS en Segunda B

El Salamanca Fútbol Sala se quedó a veintidós segundos de lograr la victoria en casa del ADC Lugo Sala. Los charros sumaron un punto tras empatar a uno. Cristian Bernal hizo el tanto salmantino y, los compases finales, empataba el equipo gallego.

El Albense FS logró los tres puntos tras imponerse por 6-3 al 5 Coruña FS. Los albenses devolvieron los dos goles en la primera mitad y se fueron por delante en el marcador con un tanto de Juan Piña.

En la segujnda mitad, un doblete de Jorge Blázquez y un tanto de Juan Diego dejaron los tres puntos en el Municipal de Alba de Tormes.l de Alba de Tormes.