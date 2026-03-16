Victoria de la Escuela Triatlón Salmantina en el Autonómico de Relevos Mixtos

La Escuela Triatlón Salmantina participó este sábado en el Campeonato de Castilla y León de Duatlón por Relevos, prueba puntuable para el ranking regional. La prueba, celebrada en la localidad burgalesa de Fuentemolinos, consistía en duatlon supersprint que cada participante debía de completar antes de pasar el testigo a su compañero. 2km de carrera a pie, 8km en bicicleta y un último km de carrera a pie en este explosivo formato, olímpico en su modalidad de triatlón mixto. La expedición charra fue muy numerosa, contando con hasta 4 equipos en la prueba mixta y otros tanto en los relevos por género.

El mejor resultado vino precisamente en la prueba reina, los relevos mixtos, donde Ester Rodríguez, Irati Sicilia, Pablo Herrero y Óscar Herrero se imponían con autoridad por delante del equipo de Laguna de Duero y de sus propios compañeros, Bueno, González, Gallardo y Marcos que conseguían el bronce. Otros dos equipos más de la Escuela dentro del top8, demostrando su fuerza como equipo con más licencias.

En la prueba femenina, Rodríguez, Sicilia y González se hacían con el subcampeonato, por detrás de las chicas del Laguna de Duero. Misma posición que conseguían Herrero, Herrero y Gallardo en chicos, por detrás del Triatlón Soriano, vencedor de la prueba.

Última puesta a punto antes del Campeonato de España por equipos que se celebra la próxima semana en Ciudad Real en el que los equipos masculino y femenino lucharán por el podio en la prueba Open