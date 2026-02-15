Victoria del Guijuelo y polémico empate del filial de Unionistas en Tercera RFEF

Tres puntos muy importantes para el Guijuelo, que remontó ante la Arandina para ganar por 1-2 en El Montecillo. Los locales se adelantaban al cuarto de hora y los chacineros respondían de penalti en el minuto 28. Cristóbal, con temple y sangre fría, ponía el 1-1 desde el punto fatídico.

El gol de la victoria no llegaría hasta el minuto 84. Un córner lo empala en el corazón del área Juan Carlos para dar los tres puntos al Guijuelo y colocar en tercer puesto al equipo de Dani Romo.

El filial de Unionistas mereció mucho más en su visita a Bembibre. Los charros tuvieron tramos muy buenos con balón y ocasiones para ganar, incluso marcaron en el descuento, pero el colegiado anuló el tanto a pesar de las protestas charros. Luis Alomar tuvo la más clara en el minuto 75 y se encontró con el cuerpo de Ivanildo cuando ya se cantaba gol.