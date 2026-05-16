La victoria en L'Angliru de la Vuelta femenina tiene el sello de un mecánico salmantino

La Vuelta Ciclista a España femenina tuvo como colofón final la subida a L'Angliru, unos de los puertos con rampas más duras en el territorio nacional.

La ganadora de la prueba fue Paula Blasi, corredora del UAE Team ADQ. Y su triunfo tuvo un ingrediente salmantino muy especial.

El mecánico del equipo, el charro Juan José Ramos Tamames, diseñó una estrategia novedosa que fue decisiva para el triunfo de Paula Blasi.

En declaraciones a Europa Press, Juanjo Ramos destacó la estrategia desde el punto de vista mecánico: "Atrás, en los piñones, hemos llevado uno de 36 cerrando con un 11 y en la parte de adelante, en los platos, hemos llevado 34 de plato pequeño y 52 de plato grande".

El mecánico salmantino ha trabajado durante ocho años con la Selección Española y cuenta con experiencia en Mundiales y Juegos Olímpicos.