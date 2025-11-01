Victoria del líder Ciudad Rodrigo y un punto para el Helmántico en la Regional de Aficionados

La octava jornada de la Regional de Aficionados devuelve al Ciudad Rodrigo a lo más alto de la tabla. Los mirobrigenses ganaron por 0-2 en casa del Victoria con goles de Javichi y Diatta y se queda líder en solitario.

El Helmántico, por su parte, empató a uno en el Alfonso San Casto ante el Cubillos. Los verdes, que siguen arrastrando la penalización por alineación indebida en la primera jornada, están cuajando buenos partidos, pero no son capaces de traducirlo en puntos.

Para este domingo quedan dos encuentros más por disputarse. El filial del Salamanca CF UDS visita a las 12 de la mañana al Sariegos del Bernesga y, a partir de las 16 horas, Mario Emilio acoge el choque entre el Béjar Industrial y el Noname.