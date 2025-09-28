Victoria del Navega y derrota del Salamanca FF en Tercera RFEF femenina

La segunda jornada de la Tercera RFEF femenina acabó con una victoria y una derrota para los equipos charros de la categoría.

La buena noticia la dio el Navega. Las escolares ganaron por 3-1 al Burgos B en el Municipal Vicente del Bosque y estrenaron su casillero de puntos. Aunque el susto llegó con la lesión de una jugadora, que tuvo que ser trasladada en ambulancia.

El Salamanca Fútbol Femenino cayó por 4-1 ante el Villa de Simancas. Las de María Gordo no estuvieron al nivel esperado y sucumbieron ante un rival directo por la primera plaza de la competición. Ximena hizo el tanto salmantino.