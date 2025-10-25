Victoria del Salamanca CF UDS B y derrotas de Helmántico y Béjar en la Regional

El filial del Salamanca CF UDS venció por 2-0 en Las Pistas a la Ponferradina B. Los tantos de Mulas y de Dani Vigo dieron los tres puntos al equipo de Óscar Albo, que se coloca en los puestos altos de la clasificación.

Las derrotas llegaron para el Béjar Industrial y el Helmántico. Los textiles cayeron por 1-0 en casa de la Moraleja, mientras que los verdes sucumbieron por la mínima en casa del Betis vallisoletano.

Para el domingo quedará el duelo entre el Ciudad Rodrigo y el Zamora B. A partir de las 18:30 horas, los mirobrigenses defienden el liderato ante el filial viriato en el Francisco Mateos y pueden dar un golpe encima de la mesa para distanciarse de sus perseguidores.